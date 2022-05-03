Прокуратура обязала власти Северодвинска предоставить инвалиду пригодное для жизни жилье

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе проверки установлено, что инвалид 1 группы с детства бессрочно состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. В настоящее время проживает в жилом помещении, которое не соответствует условиям доступности для инвалида.
Заключением комиссии Администрации Северодвинска от 08.02.2022 жилое помещение признано непригодным для проживания инвалида-колясочника.
В этой связи для восстановления жилищных прав инвалида прокуратурой города направлено исковое заявление в суд с требованием о возложении на Администрацию Северодвинска обязанности предоставить гражданину по договору социального найма во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, в пределах города Северодвинска.
Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.