Северодвинский инвалид по суду получил отдельную квартиру

Прокуратурой г. Северодвинска Архангельской области проведена проверка по обращению гражданина о необеспечении его жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке в связи с наличием у него тяжелой формы хронического заболевания.
Установлено, что заявитель проживает в жилом помещении, состоящем из двух комнат в коммунальной квартире, которые предоставлены в 2006 г. на основании договора социального найма на трех человек. Семья в установленном законом порядке принята на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
Согласно медицинским документам, заявитель является инвалидом 2 группы и страдает хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
В этой связи прокурор в защиту прав гражданина направил в суд заявление о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить мужчине во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил заявленные требования. В настоящее время гражданину предоставлена однокомнатная квартира, отвечающая необходимым требованиям.