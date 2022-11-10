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Северодвинский инвалид по суду получил отдельную квартиру

Прокуратурой г. Северодвинска Архангельской области проведена проверка по обращению гражданина о необеспечении его жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке в связи с наличием у него тяжелой формы хронического заболевания.

Установлено, что заявитель проживает в жилом помещении, состоящем из двух комнат в коммунальной квартире, которые предоставлены в 2006 г. на основании договора социального найма на трех человек.  Семья в установленном законом порядке принята на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Согласно медицинским документам, заявитель является инвалидом 2 группы и страдает хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

В этой связи прокурор в защиту прав гражданина направил в суд заявление о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить мужчине во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил заявленные требования. В настоящее время гражданину предоставлена однокомнатная квартира, отвечающая  необходимым требованиям.

12 декабрь 11:19 | : Скандалы

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