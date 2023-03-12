Женщине-инвалиду из Архангельска предоставят жилье вместо сгоревшего 20 лет назад

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению женщины-инвалида ­ о нарушении ее жилищных прав, как нанимателя жилья в доме 15 по ул. КЛДК в г. Архангельске, сгоревшего в 2001 году.

Установлено, что в июле 2001 года произошел пожар, дом фактически полностью сгорел, проживание в доме стало невозможным, однако непригодным для проживания или аварийным дом признан не был, при этом жильцы сохранили в нем постоянную регистрацию.

Подготовка документов осложнялась отсутствием достоверных сведений о размере общей площади и количестве комнат в доме, так как техническая документация на него отсутствовала.

По результатам проверки прокуратурой города предъявлен иск в защиту прав семьи женщины-инвалида, по итогам рассмотрения которого Ломоносовским районным судом г. Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены, на администрацию города возложена обязанность предоставить семье благоустроенное жилое помещение взамен ранее занимаемого.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре г. Архангельска.