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Семье инвалида из Верхней Тоймы возместят расходы на ремонт жилья

Прокуратура Верхнетоемского района Архангельской области провела проверку соблюдения жилищных прав граждан. 

Установлено, что жилое помещение, в котором на основании договора социального найма проживает мать с сыном, являющимся инвалидом 2 группы, требует капитального ремонта. Однако местная администрация – собственник жилья соответствующий ремонт производить отказалась.

 В связи с этим сын за счет собственных средств приобрел строительные материалы и привлек работников с целью ремонта полов в квартире, израсходовав порядка 40 тыс. рублей.

 Для восстановления нарушенных прав граждан прокуратура района обратилась в суд с иском к администрации Верхнетоемского муниципального округа о взыскании понесённых расходов, связанных с капитальным ремонтом муниципального жилого помещения. 

Требования прокурора удовлетворены, понесённые денежные затраты ответчиком возмещены. 

19 май 14:27 | : Экономика

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