Семье инвалида из Верхней Тоймы возместят расходы на ремонт жилья

Прокуратура Верхнетоемского района Архангельской области провела проверку соблюдения жилищных прав граждан.

Установлено, что жилое помещение, в котором на основании договора социального найма проживает мать с сыном, являющимся инвалидом 2 группы, требует капитального ремонта. Однако местная администрация – собственник жилья соответствующий ремонт производить отказалась.

В связи с этим сын за счет собственных средств приобрел строительные материалы и привлек работников с целью ремонта полов в квартире, израсходовав порядка 40 тыс. рублей.

Для восстановления нарушенных прав граждан прокуратура района обратилась в суд с иском к администрации Верхнетоемского муниципального округа о взыскании понесённых расходов, связанных с капитальным ремонтом муниципального жилого помещения.

Требования прокурора удовлетворены, понесённые денежные затраты ответчиком возмещены.