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В Архангельской области сразу 8 женщин обналичили материнский капитал

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 8 женщин, обвиняемых по ч. 3 ст.159.2 УК РФ (хищение денежных средств материнского капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия с 2015 по 2018 годы на территории г. Котласа действовала организованная группа, члены которой подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, которым предлагали обналичить денежные средства путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой жилого помещения и суммой сертификата распределялась между соучастниками.

Обвиняемые согласились на предложение лиц, входящих в организованную группу, обналичить денежные средства материнского капитала указанным способом за материальное вознаграждение.

Члены организованной группы подобрали на территории Архангельской и Кировской областей недвижимость, реальная стоимость которой значительно ниже размера материнского капитала. Указанные дома и квартиры преимущественно расположены в отдаленной местности и находятся в ненадлежащем техническом состоянии, в том числе без электроснабжения, приборов отопления, окон и дверей, с протекающей крышей.

Между обвиняемыми и подконтрольными соучастникам организациями заключены фиктивные договоры займа на приобретение жилья. В уплату долга и процентов по ним Пенсионным фондом Российской Федерации перечислены средства материнского капитала.

Таким образом, вместо улучшения жилищных условий своих семей обвиняемые приобрели недвижимость, в которой никогда не были и переезжать туда не планировали.                        

В настоящее время в данном жилье никто не проживает. За участие в преступной схеме женщины получили от 40 до 180 тыс. рублей.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении иных соучастников расследуется в рамках отдельного производства.

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовные дела направлены в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(кадр из к\ф «Восемь женщин», пр-во Франция)

08 ноябрь 12:10 | : Скандалы

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