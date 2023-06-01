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Жительница Вельского района за схематоз с маткапиталом может получить до 6 лет

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41 – летней жительницы Вельского района, обвиняемой в хищении денежных средств материнского капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст.159.2 УК РФ).

Установлено, что в период с 2015 по 2018 год на территории г. Котласа действовала организованная группа, члены которой подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, которым предлагали его реализовать путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой жилого помещения и суммой сертификата обналичивалась.

В 2018 году обвиняемая согласилась на предложение своей знакомой, входящей в организованную группу, обналичить денежные средства материнского капитала указанным способом. С этой целью она дважды ездила в г. Котлас для подписания необходимых документов и получения наличных денежных средств.

Члены организованной группы подобрали двухкомнатную квартиру в д. Григорово Котласского района, составили договор купли-продажи ½ доли в праве собственности на указанное жилое помещение, в котором указали стоимость в размере 350 тыс. руб., при этом фактически продавец получил только 15 тыс. руб.

Между обвиняемой и подконтрольной соучастникам организацией заключен фиктивный договор займа. В уплату долга и процентов по нему Пенсионным фондом РФ перечислены средства материнского капитала в размере 410 тыс. руб.

Вместо улучшения жилищных условий своей семьи обвиняемая приобрела недвижимость, в которой никогда не была и переезжать туда не планировала. За участие в преступной схеме она получила 100 тыс. руб. 

Вторая половина доли в праве собственности на квартиру приобретена иным владельцем сертификата на материнский капитал при аналогичных обстоятельствах. В настоящее время в этой квартире длительное время никто не проживает, входная дверь не запирается.

Уголовное дело в отношении иных соучастников расследуется в рамках отдельного производства.

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://emilia-spanish.ru/trendy/zhenschiny-na-zone-v-trusah-84-foto.html) 

08 август 10:19 | : Скандалы

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