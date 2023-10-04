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Супруги из Архангельска обманули банк при получении кредита

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов: 32 – летнего и 27 – летней жителей г. Архангельска, получивших кредит путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). Женщина также обвиняется в совершении аналогичного преступления по предварительному сговору со своим отцом (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ).

Установлено, что в 2019 году, действуя группой лиц по предварительному сговору с отцом обвиняемой, заемщики предоставили в банк недостоверные сведения о трудоустройстве супруги в коммерческой организации и размере её заработной платы. С учетом этого банк принял решение о выдаче кредита в размере 3,385 млн. руб. Возвращать полученные денежные средства заемщики не намеревались, обвиняемая трудовую деятельность не осуществляла.

Также в 2020 году, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим отцом, 27-летняя обвиняемая аналогичным образом получила кредит в размере 624 тыс. руб. без намерения возвращать денежные средства.

В указанный период у обвиняемых имелись и иные неисполненные кредитные обязательства.

Впоследствии супруги обратились в Арбитражный суд Архангельской области с заявлениями о признании их несостоятельными (банкротами). После реализации имущества заемщики освобождены от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Уголовное преследование в отношении отца обвиняемой прекращено в связи с его смертью.

Санкцией ч. 3 ст. 159.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области и  будет направлено в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://kopiberi.ru/campaign/zakrytie-kreditov-6)  

31 октябрь 08:50 | : Происшествия

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