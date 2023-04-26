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Житель Коряжмы избил девушку стулом и изуродовал ей лицо

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 36-летнего жителя г. Коряжмы виновным по п. «д,з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенном из хулиганских побуждений). 

Судом установлено, что в сентябре 2022 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе-баре «Ивушка» в г. Коряжме, беспричинно, в отсутствии какого-либо конфликта, из хулиганских побуждений взял в руки стул, которым нанес отдыхавшей в этом же заведении девушке два удара по голове и телу. Телесное повреждение, образовавшееся в результате удара стулом по лицу потерпевшей, повлекло неизгладимое обезображивание лица  из-за рубца, устранение которого возможно только в случае хирургического вмешательства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. С учетом личности осужденного и обстоятельств совершения преступления, данное наказание заменено на принудительные работы на срок 2 года с их отбыванием в исправительном центре и удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

В законную силу приговор суда не вступил.

26 май 09:13 | : Происшествия

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