Правительство Архангельской области пишет письма… на тот свет

Такую ошибку в официальном документе узрели наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «KOT'News».

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области предлагает принять участие в видеоконференции Главе городского округа «Котлас» Бральнину А.В. Письмо за подписью главы ведомства Дмитрия Поташева датировано 25 октября 2023 года…

Напомним, Андрей Бральнин покинул пост главы Котласа в феврале 2021 года. Позже был арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений. Отпущенный под подписку о невыезде, пытался выехать за рубеж, но был задержан в аэропорту города Сочи. Свел счеты с жизнью в конце февраля 2023 года в прогулочном дворике Вельского следственного изолятора. Дело против него было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (подробности извилистого жизненного пути здесь).

После Бральнина пост главы Котласа занимает уже второй человек. А в министерстве и не знают…