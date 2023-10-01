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Правительство Архангельской области пишет письма… на тот свет

Такую ошибку в официальном документе узрели наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «KOT'News».

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области предлагает принять участие в видеоконференции Главе городского округа «Котлас» Бральнину А.В. Письмо за подписью главы ведомства Дмитрия Поташева датировано 25 октября 2023 года…

Напомним, Андрей Бральнин покинул пост главы Котласа в феврале 2021 года. Позже был арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений. Отпущенный под подписку о невыезде, пытался выехать за рубеж, но был задержан в аэропорту города Сочи. Свел счеты с жизнью в конце февраля 2023 года в прогулочном дворике Вельского следственного изолятора. Дело против него было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (подробности извилистого жизненного пути здесь).

После Бральнина пост главы Котласа занимает уже второй человек. А в министерстве и не знают…

27 октябрь 12:59 | : Скандалы

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