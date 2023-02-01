Медные трубы Андрея Бральнина

В День защитника Отечества архангельское информационное пространство потрясла новость – в следственном изоляторе города Вельска добровольно ушёл из жизни экс-глава города Котласа Андрей Бральнин.

Реакция интернет-сообщества – от сдержанного соболезнования до «поделом». На совести чиновника целая гроздь коррупционных преступлений на сумму 18 миллионов рублей плюс попытка побега за границу из аэропорта города Сочи.

Однако сам факт самоубийства вызывает вопросы к пенитенциарной системе. Как нервно прокомментировали в пресс-службе регионального УФСИН, путая реанимационные мероприятия с «реабилитационными», совершено оно было в прогулочном дворике тюрьмы (назовём вещи своими именами). Если читателя бог миловал познать это место на себе, он наверняка видел его в сериалах – каменная коробка с высокими стенами, находящаяся под настоящим наблюдением, исключающая любую возможность самовольного ухода из жизни традиционными способами (ни крюк вбить, ни лезвием чикнуть, тем более, утопиться).

Официальные органы пока воздерживаются от комментариев на этот счёт. Но известный московский журналист со скандальной репутацией Андрей Караулов на своём ютуб-канале уже выдвинул версию – подсудимый нанес себе членовредительство о стену каменного мешка. Подобным образом уходили из жизни герои-революционеры в царских застенках (из Евгения Тарле) и советские разведчики, попавшие в лапы гестапо (из Юлиана Семёнова). Кого из вышеперечисленных вам напоминает чиновник Бральнин? Даже не смешно.

Впрочем, как и не смешон срок, который для него запросил прокурор – 20 лет колонии строго режима плюс около ста миллионов рублей штрафа. Без единого шанса на снисхождение и очень призрачными на УДО. Но ведь сам виноват, однозначно восстановив против себя всю систему попыткой побега в Турцию и дракой с транспортной полицией при задержании.

Тут тоже вопросы. Бральнина выпускают из СИЗО под подписку о невыезде, когда перед этим при схожих обстоятельствах в побег ударился такой же арестованный с изменённой мерой пресечения мэр соседнего Сольвычегодска Андрей Сергеев. Поостерегусь назвать их «подельниками», нет на это достаточных оснований. Но вряд ли кто-то станет отрицать личное знакомство двух коррупционеров.

Ещё одна странность. Бральнина «принимают» в сочинском аэропорту при попытке пройти паспортный контроль на турецкий рейс. Всё происходит очень быстро – от побега до ареста проходит несколько дней. Очень похоже, что правоохранительные органы заранее знали, куда (и к кому) направляет стопы беглец и многократно усилили контроль именно в этой воздушной гавани. С дракой при задержании как раз всё понятно, экс-чиновнику уже нечего было терять. Непонятно другое – вынесли ли представление тем, кто отпустил Бральнина на подписку.

Но и начало истории его злоключений напоминает лихо закрученный детектив. В феврале 2021 года Бральнин добровольно подаёт в отставку. Комментируя, что его пригласили на ответственную работу в правительство области, что-то связанное с экономикой. Эту версию косвенно подтверждает визит в Котлас очень ответственного лица из губернаторской команды.

И вдруг, как гром среди ясного неба, арест в Москве и экстрадиция в Поморье. Всё вкупе очень напоминает оперативную комбинацию – расслабили человека, он поверил в свою непотопляемость и не стал уходить на нелегал.

А дальше косяком пошли аресты тех, кто Бральнину заносил, по ним уже вынесено несколько приговоров. С самим главой крупного города дело небыстрое, с него ещё нужно получить показания на вышестоящих товарищей. Которые при определённых обстоятельствах могут как утопить, так и вытащить.

Часть покрова тайны Бральнина приоткрыл Андрей Палкин, местный строительный магнат, на тот момент досиживающий свой депутатский срок на Охотном ряду. Он даже не скрывал, что подследственный именно ему обязан мэрским креслом.

«Было очень сложно протащить Бральнина через Орлова (тогдашний глава региона). Перед назначением мы с ним минут 40 разговаривали, и Орлов только плевался, повторяя "Мне не нужен Андрюша-семь процентов". Я убедил его, сказал: "Анатолич, мы ему воровать не дадим, да и он сам не дурак. Если что, снимем» - откровенничал влиятельный кукловод.

Как известно, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным, особенно в таких нечистых делах. Далее Палкин признаётся, что ставленник элементарно его «кинул», требуя за свои услуги долю непомерную – чуть ли половину во всех прибылях, к получению которых он как глава города приложил хоть какие-то усилия. Понятно, что госдумовский законодатель переживал не за себя, а за родной Котлас («мне за державу обидно»):

«Он создал систему, в которой Котлас превращается в дойную корову для одного человека. Партийный ресурс он сделал "карманным". Часть депутатского корпуса он превратил в бездумный механизм, автоматически поднимающий руку».

Как говорят контрагенты нашего издания на юге Поморья, задержание Бральнина котлошане восприняли чуть ли не с воодушевлением. Что мы относим к несовершенству человеческой натуры в целом, когда неприятности вышестоящего воспринимаются как знак высшей справедливости. Бывший градоначальник сделал немало хорошего для своих земляков.

При нём, как при мэре, было построено и сдано 68 тысяч квадратных метров жилья, 2 школы и 6 детских садов (для справки – население Котласа 62 тысячи человек на январь 2020-го). При нём в городе появились первые современные торговые центры (и не надо морщить носик – стильный ТЦ в небольшом городке не роскошь, а показатель оживления деловой жизни). При нём Коряжма поехала в Котлас, а не наоборот, как было раньше.

Чего не отнять у покойного, так это определённый талант управленца, все годы своего мэрства он выбивал в областном правительстве для своего города даже больше, чем положено. Другое дело, что не выдержал испытания медными трубами, не пройдя перед ними через огонь и воду. Слишком гладкой оказалась карьерная лестница Андрея Бральнина, помноженная на его далеко непростой характер, слишком много обиженных осталось за спиной.

Опять же стоит обратить внимание на тех, кто оказывал в эти года ему покровительство. Не за просто так, в сказки о «добрых дядях, сидящих высоко» давно никто не верит. Но это уже дело компетентных органов.

Впрочем, дело мэра Бральнина из разряда тех, где подробности очень долго будут относится к «тайнам следствия». Нам же остаётся помнить о тех самых «медных трубах», которые подстерегают каждого, идущего во власть. И задуматься - а стоит ли?..

Прощание с Андреем Владимировичем Бральниным состоится 28 февраля с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале Котласской городской больницы (пр. Мира, 36)

Леонид Черток