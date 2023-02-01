Экс-мэр Котласа добровольно ушел из жизни

По сведениям наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», это произошло в прогулочном дворике СИЗО города Вельска, где Андрей Бральнин содержался после этапирования из Сочи, где он пытался незаконно вылететь в Турцию в нарушении подписки о невыезде.

Если информация подтвердится, возникают вопросы к содержанию и контролю в вышеуказанном казенном учреждении.

Напомним, Бральнин обвинялся в серии коррупционных преступлений на посту градоначальника. Сторона обвинения уже запросила для него двадцать лет заключения в колонии строго режима.