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Экс-мэр Котласа добровольно ушел из жизни

По сведениям наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», это произошло в прогулочном дворике СИЗО города Вельска, где Андрей Бральнин содержался после этапирования из Сочи, где он пытался незаконно вылететь в Турцию в нарушении подписки о невыезде.

Если информация подтвердится, возникают вопросы к содержанию и контролю в вышеуказанном казенном учреждении.

Напомним, Бральнин обвинялся в серии коррупционных преступлений на посту градоначальника. Сторона обвинения уже запросила для него двадцать лет заключения в колонии строго режима.

23 февраль 13:58 | : Происшествия

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