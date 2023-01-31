Дело Андрея Бральнина ушло в архив

Котласский городской суд принял решение о прекращении дела экс-главы Котласа Андрея Бральнина с согласия семьи покойного.

В данном случае было два вариант – прекращение дела по трагическим обстоятельствам или продолжение до снятия всех обвинений и реабилитации.

Напомним, Бральнин добровольно ушел из жизни 23 февраля с.г. в тюремном прогулочном дворике следственного изолятора города Вельска. Перед этим сторона обвинения запросила для него 20 лет заключения в колонии строгого режима плюс штраф более 100 млн рублей.

О том, что привело чиновника на скамью подсудимых, читайте здесь.