Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело Андрея Бральнина ушло в архив

Котласский городской суд принял решение о прекращении дела экс-главы Котласа Андрея Бральнина с согласия семьи покойного.

В данном случае было два вариант – прекращение дела по трагическим обстоятельствам или продолжение до снятия всех обвинений и реабилитации.

Напомним, Бральнин добровольно ушел из жизни 23 февраля с.г. в тюремном прогулочном дворике следственного изолятора города Вельска. Перед этим сторона обвинения запросила для него 20 лет заключения в колонии строгого режима плюс штраф более 100 млн рублей.

О том, что привело чиновника на скамью подсудимых, читайте здесь.

07 март 12:27 | : Происшествия

Главные новости


Тараканище
Они за безопасность и комфорт. Депутаты АрхГордумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (76)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20