"ЭкоИнтегратор" открестился от Олега Мамаева

Как мы сообщали ранее, в конце прошлой недели в Москве при попытке выезда за границу был задержан бизнесмен Олег Мамаев. В своем пресс-релизе Прокуратура Архангельской области называет его одним из основных бенефициаров компании «ЭкоИнтегратор», регоператора по обороту ТКО. Там же была указана сумма хищений – более 391 млн рублей бюджетных средств.

По прошествии четырех дней регоператор распространил свое видение ситуации, опровергая доводы прокуратуры:

- Эта информация не соответствует действительности. Олег Мамаев никогда в органах управления компании не состоял, не являлся ее учредителем, следовательно, никак не влиял на ее политику и принимаемые решения. Единственное, что связывает его с ООО «ЭкоИнтегратор» — это первоначальный заём, который бизнесмен внес на создание предприятия. Заем погашен, финансовые взаимоотношения прекращены.

Еще один серьезный момент, в котором необходимо разобраться, — это новое обвинение в хищении на сумму 391,4 млн рублей. Мы не можем прокомментировать, откуда взялась обозначенная сумма в принципе, поскольку ООО «ЭкоИнтегратор» – это ответственный бизнес, и взятые на себя обязательства мы всегда выполняем полностью.

Каких-либо финансовых претензий со стороны наших заказчиков к нам не предъявлялось.

В конце послания в СМИ «ЭкоИнтегратор» выразил стандартное при подобных инцидентах пожелание «объективного расследования» всех обстоятельств коррупционного преступления.

(фото с https://gallery.ru/watch?ph=btSl-iCoy3)