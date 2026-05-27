Приемник. Полуфантастический рассказ

Все началось с телевизора, испортившегося в самый неподходящий момент‎ - перед трансляцией матча. Разбираться было некогда, поэтому Дима включил радиоприемник, полагая что в случае необходимости найдет позже возможность увидеть забитые голы (из чего мы видим, что Дима, может быть, и был футбольным фанатом, но ультра-фанатом он точно не был).

Матч проходил по ожидаемому сценарию, наши атаковали, те - довольно грамотно защищались. Комментатор, как и полагается, брал высокие ноты на половине поля соперника, а во вратарской площадке пару раз даже давал петуха. Дима же, не будучи, как мы заметили, футбольным ультра-фанатом, умудрялся даже, сочетая приятное с полезным, мыть посуду на кухне, где также возилась у плиты Ира, его жена.

Наконец свершилось! Голос комментатора с трудом поспел за изящной многоходовкой наших, и завершился столь долгожданным воплем "Г-о-о-о-л!", поддержанным могучим гулом трибун. Дима приглушил звук радиоприемника и торжествующе обратился к жене - Забили-таки! - Господи, и без тебя слышу, - ответила та, колдуя над сковородкой. А комментатор тем временем в третий уже раз разъяснял бестолковым радиослушателям всю гениальность комбинационного замысла нашей команды.

И тут грохнули стекла в окнах близлежащих домов - от радостных криков счастливых владельцев исправных телевизоров. Второй гол? Но ведь игра еще не возобновилась! Дима снова включил приемник на полную громкость. Комментатор продолжал взволнованно обсуждать детали, попутно сообщив что соперники начали с центра поля. Дима снова приглушил радио. Сомнений не было. Его радиоприемник сообщил о голе где-то на минуту раньше, чем это произошло на телевизионных экранах.

- Ир! Послушай, наш приемник, это... будущее предсказывает, - обратился Дима к жене, состроив на лице идиотскую улыбку.

- Господи, совсем свихнулся на своем футболе, - не переставая греметь кастрюлями, отвечала та.

Дима умолк и стал слушать репортаж, прислушиваясь, однако, и к звукам из окна. Но ничего сверхъестественного до конца матча так и не произошло.

. . . .

На следующий день Дима сидел напротив починенного телевизора, держа в руках приемник как гигантский пульт управления. Включив то и другое, он слушал новости, прослушивал сигналы точного времени, прыгал с волны на волну, с канала на канал, но - все тщетно. Приемник вел себя совершенно банально, идеально синхронизируя с телевизором. Единственным результатом его деятельности было раздраженное ворчание Ирины - Господи, совсем свихнулся со своим будущим.

Вечером очередной футбольный матч Дима смотрел уже в прямом телевизионном репортаже. Радиоприемник, как бы между прочим, стоял тут же включенным, правда на самую слабую громкость - чтобы не раздражать супругу. Та особо и не светилась, а, повозившись в передней, подала голос:

- Слышишь? К маме на часок съезжу, пока ты тут со своим футболом.

- Ага, - рассеяно ответил тот, соображая, что раньше, чем через полтора - два часа Ирка не вернется (мама жила у Смоленской - в двух остановках метро), так что до конца матча, видимо, можно будет расслабиться.

Дима, действительно расслабился, удобно разместившись с ногами на диване. Он даже научился различать теле- и радиокомментарии, находя радиорепортаж более живым и динамичным. Вдруг что-то случилось, он осознал, что слышит сейчас речь только от телевизора, приемник же замолчал.

Дима автоматически увеличил громкость до максимума, и тогда в уши ему ударил резкий голос диктора: МЫ ПРЕРЫВАЕМ ФУТБОЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О ВЗРЫВЕ ПРОИСШЕДШЕМ ТОЛЬКО ЧТО В ВАГОНЕ МЕТРО У СТАНЦИИ "СМОЛЕНСКАЯ". ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ТЕРАКТА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЯСНЯЮТСЯ.

. . . .

По телевизионному экрану продолжали бегать футболисты. Комментатор пространно рассказывал о турнирном положении команд.

. . . .

Никогда бы Дима не подумал, что он способен ориентироваться в экстремальных ситуациях. Схватил мобильник и набрал номер жены. Стрелка на стенных часах не прошла и десяти секунд, и телефон ответил иркиным голосом:

- Ну. чего? Перерыв, что-ли?

- Ира! Ты где? - крикнул Дима.

Стрелка продвинулась еще на десять секунд.

- В поезде, у Смоленской уже, сейчас в туннель въедем. А тебе-то что, - успела добавить она прежде чем он заорал:

- У вас сейчас произойдет взрыв! Останови немедленно поезд!!!

Еще пятнадцать секунд.

- Какой взрыв? Чего ты несешь? - послышался недовольный Иркин голос, потом вдруг она замолчала, потом послышался треск, удар, скрежет. И потом все смолкло уже совсем.

Секундная стрелка завершила свой обход и начала новый.

По телевизионному экрану бегали футболисты. Радиоприемник помолчал и тоже вернулся на футбол. Футболисты, побегав еще немного, ушли на перерыв. Появился диктор. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ. НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАЗАД ПРОИЗОШЛА ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА ПОЕЗДА ПРИ ВЪЕЗДЕ В ТУННЕЛЬ ПЕРЕД СТАНЦИЕЙ МЕТРО СМОЛЕНСКАЯ. НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ. ОСТАНОВКА ПОЕЗДА ПРОИЗОШЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОДНОЙ ИЗ ПАССАЖИРОК ПОЕЗДА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЯСНЯЮТСЯ.

…Дима сидел перед весьма занятым брюнетом, непрерывно отвечающим на телефонные звонки.

- Да, - говорил он, не успевая даже поднять на Диму взгляд, - ваша жена сорвала стоп-кран... несколько человек получили ранения... ваше счастье что несерьезные... мотивы выясняются... ваша жена в данный момент отправлена в клинику... на экспертизу... на предмет... ну, вы меня понимаете. Брюнет наконец поднял глаза.

- Возьмите адрес и не волнуйтесь.

Заведующий отделением оказался седовласым и взвешивающим каждое слово человеком.

- Да, нам нужно время, чтобы сделать все э-э-э проверки. Случай не совсем э-э-э ординарный. Вы понимаете, она э-э-э утверждает, что это вы позвонили ей и потребовали э-э-э остановить поезд. Заведующий пристальней, чем следует, посмотрел на Диму.

Загреметь обоим в психушку... это, все-таки, слишком. Расскажу ему про приемник - так и никакая экспертиза не потребуется. Дима смело посмотрел в глаза доктору.

- Да, мы говорили по телефону. Я просил передать привет теще.

- Предатель, сволочь, - подумал он, - как я взгляну ей в глаза, - и продолжал спокойно - Спросил, когда вернется. А потом связь прервалась.

Заведующий выслушал внимательно. - Да... случай действительно неординарный. Она побудет у нас недельки две ... э-э-это как минимум ... Вы понимаете ... - он понизил голос, - это и в ваших интересах. Вы понимаете ... ваша жена э-э-э остановила поезд, несколько человек получили ... э-э-э ранения, ваше счастье что несерьезные, мотивы э-э-э выясняются... Видеться? Я думаю, что пока лучше э-э-э воздержаться ...

Дима вернулся домой. Не выключенные радиоприемник и телевизор в унисон вещали о прогнозах на следующий тур чемпионата. Дима выключил приемник, аккуратно поставил его на середину комнаты и ушел на кухню. Вернулся, садистски улыбаясь, с молотком в руке.

Он не сошел с ума за эти две недели. Видимо потому что твердо знал - он должен с ней объясниться. Он должен сказать, что он предатель, трус, сволочь. Он ждал, когда ему разрешат увидеться с ней.

А еще он смотрел телевизор. Он сидел тупо, уставившись в него и не пытаясь понять суть происходящего, когда зазвонил телефон.

- Говорят из клиники... Вы не могли бы подъехать?

- В принципе мы закончили все э-э-э проверки... ваша жена признана э-э-э здоровой. Я не вижу особой целесообразности ее дальнейшего пребывания у нас ...

В такси по дороге домой они молчали. Да и о чем поговоришь при таксисте. В лифте поднимались молча. Он готовился к тяжелому разговору. Открыл дверь, рассеянно уставился на телевизор. Футболисты уходили на перерыв. Он прошел вперед. Потянулся было к выключателю, когда перед ним возник симпатичный диктор:

ТОЛЬКО ЧТО РАЗРЕШЕНА К ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ, ПЛАНИРОВАВШЕЙ СЕРИЮ ТЕРАКТОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СТОЛИЦЫ. ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ БАНДЫ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД В ВАГОНЕ МЕТРО, ГДЕ ОН СОБИРАЛСЯ ПРОИЗВЕСТИ ТЕРАКТ ПОСРЕДСТВОМ ВЗРЫВА САМОДЕЛЬНОЙ БОМБЫ. НЕСЧАСТЬЕ БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО БЛАГОДАРЯ БДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОЙ ИЗ ПАССАЖИРОК.

Покачнувшись, он повернулся назад. Она смотрела на него устало улыбаясь:

- Понимаешь, он прямо напротив меня сидел. Когда я закричала на тебя "какой взрыв?", я вдруг его взгляд увидела. Понимаешь, ты мне все тут о будущем чего-то нес, не верилось мне это... А тут, когда на него посмотрела... понимаешь, он уже не здесь был, а где-то там, среди своих девственниц, наверное. Когда я стоп-кран сорвала, его чемодан на пол упал. Не знаю, может там проводки какие разомкнулись, а может он просто передумал, раз до туннеля не доехали... Там сразу милиция приехала, я им все рассказала, и его тут же взяли. Там такой брюнет у них был, это он мне предложил в психушке пересидеть, пока всех гадов не поймают. - Она вздохнула - Я так боялась, что ты в бутылку полезешь со своим приемником, меня спасать.

Из телевизора за его спиной раздался вопль, усиленный многократно из всех открытых окон. Дима взвился и без сил рухнул на диван.

- Чего-то, смотрю, ты у меня совсем нервный стал со своим футболом, - уже совершенно нормальным голосом сказала Ира, - может подлечишься малость? И в клинике койка как раз освободилась. Кстати, а приемник то где?

Лев Кемпнер, Израиль