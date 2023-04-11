"ЭкоИнтегратор": Отсутствие информации о пользователях усложняет нашу работу

Отсутствие доступа к информации о потребителях серьезно затрудняет работу регоператора. Собирать данные о жителях региона, а это почти миллион человек, буквально приходится вручную.



Недостоверная информация о потребителях услуг по обращению с ТКО и отсутствие доступа к персональным данным иногда приводит к некорректному формированию платежных документов, что затрудняет процесс взаимодействия между региональным оператором «ЭкоИнтегратор» и жителями региона.



Формирование базы данных – трудоемкий процесс. «ЭкоИнтегратор» вынужден собирать сведения из разных источников, в том числе путем выездных приемов населения и подворовых обходов. Точечно недостающие сведения по отдельным физическим лицам удается получить только через суд или запросы в отделения УФМС.



– Ежедневно мы обрабатываем десятки обращений по корректировке квитанций. Недовольство граждан понять можно, однако в этой ситуации не все зависит от регоператора. Дело в том, что доступ к общим базам данным у компании отсутствует, информацию о потребителях услуг в «ЭкоИнтегратор» должны направлять сами собственники (пользователи) жилых помещений, органы местного самоуправления и управляющие организации, но зачастую эта обязанность не исполняется, – рассказывает временный управляющий регоператора Евгений Шидловский.



Уточнить данные для формирования квитанций и задать вопросы можно в офисе регоператора «ЭкоИнтегратор» по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 45, пом.1-Н (пн-ср с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00), а также по телефону горячей линии +7(8182) 63-70-02 или электронной почте info@eco-tko.ru.