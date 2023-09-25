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Онега погружается во мрак. Прокуратура делает выводы

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о закупках.

Установлено, что весной 2023 г. подрядчик по муниципальному контракту поставил некачественные светодиодные светильники, что повлекло неисполнение органами местного самоуправления муниципальной программы «Уличное освещение в городе Онега на 2023-2025 гг.», чем нарушено право граждан на безопасность дорожного движения.

В этой связи прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности»).

Мировым судьей судебного участка № 1 Онежского судебного района поставщику назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Органами местного самоуправления закуплены и установлены качественные светильники.

Постановление суда не вступило в силу.

В настоящее время ведется претензионная работа по возмещению поставщиком причинённого ущерба.

(фото с https://yar.mk.ru) 

 

19 октябрь 14:23 | : Скандалы

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