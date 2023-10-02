Прокуратура восстановила пенсию жительнице Плесецка, потрудившейся в Фергане

Прокуратурой Архангельской области проведена проверка по обращению гражданки о несогласии с отказом отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в назначении ей пенсии по старости.

За назначением пенсии жительница поселка Плесецк обратилась в пенсионный орган в 2021 году, однако в назначении пенсии ей отказано в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, который на тот момент составлял 4 года 8 месяцев. Периоды ее работы в Республике Узбекистан на Ферганском заводе азотных удобрений, отпуск по уходу за ребенком не включены пенсионным органом в страховой стаж по причине отсутствия подтверждающих сведений от компетентных органов Республики Узбекистан. При этом архивные справки о периодах работы и размере заработка с нотариальным переводом на русский язык специалистами пенсионного органа не приняты во внимание.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска исковые требования прокурора Плесецкого района к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об обязании назначить гражданке страховую пенсию по старости, в том числе с учетом периодов работы в Республике Узбекистан, удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.