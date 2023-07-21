Прокуратура Архангельска восстановила пенсионеру страховой стаж

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению гражданина о нарушениях законодательства в сфере пенсионного обеспечения.

Установлено, что при обращении в территориальный пенсионный орган 55-летнему мужчине отказано в перерасчете и увеличении страховой пенсии по старости ввиду неполного отражения персональных данных в документах.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на пенсионный орган обязанности включить в страховой стаж пенсионера спорный период работы и произвести перерасчет пенсии.

В судебном заседании доказано, что заявитель в период с июня 1983 г. по июль 1988 г. привлекался к труду на одном из сельскохозяйственных предприятий Мезенского района и имеет основания для перерасчета страховой пенсии.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства мужчине засчитан весь трудовой стаж для перерасчета и увеличения размера страховой пенсии.