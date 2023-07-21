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Прокуратура Архангельска восстановила пенсионеру страховой стаж

Прокуратура г. Архангельска  провела проверку по обращению гражданина о нарушениях  законодательства  в сфере  пенсионного обеспечения. 

Установлено, что при обращении в территориальный пенсионный орган 55-летнему мужчине отказано в перерасчете и увеличении страховой пенсии по старости ввиду неполного отражения персональных данных в документах. 

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на пенсионный орган обязанности включить в страховой стаж пенсионера спорный период работы и произвести перерасчет пенсии. 

В судебном заседании доказано, что заявитель в период с июня 1983 г. по июль 1988 г. привлекался к труду на одном из сельскохозяйственных предприятий Мезенского района и имеет основания для перерасчета страховой пенсии. 

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства мужчине засчитан весь трудовой стаж для перерасчета и увеличения размера страховой пенсии. 

(фото с https://www.9111.ru/questions/7777777771565553/) 

09 октябрь 12:27 | : Скандалы

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