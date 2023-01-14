Прокуратура Плесецкого района распутала сложный пенсионный конфликт

Оставленным в силе в апелляционном порядке решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 05.09.2022 удовлетворены исковые требования прокурора Плесецкого района к Государственному учреждению – Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об обязании произвести перерасчет назначенной инвалиду II группы пенсии по старости с учетом включения периодов работы в колхозе им. Ильича Республики Армения.

Проведенной проверкой установлено, что право на получение пенсии женщина приобрела 12.12.2004, при этом периоды работы с 01.01.1982 по 03.11.1986, а также с 01.07.1988 по 10.05.1990 не были учтены в страховой стаж при назначении пенсии.

Неоднократные обращения пенсионера в отделение фонда о необходимости включения периодов работы в страховой стаж оставлены без удовлетворения по причине отсутствия нотариально заверенного перевода трудовой книжки, а также несоответствия сведений, содержащихся в ней.

Однако данные условия не соответствуют положениям действующего законодательства, в связи с чем прокурор обратился в суд. Судебным постановлением требования прокурора района признаны законными и удовлетворены. Суд обязал ответчика произвести перерасчет пенсии.