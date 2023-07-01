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В Архангельской области прокуратура добилась перерасчета пенсии инвалиду

Прокуратурой Плесецкого района Архангельской области по обращению инвалида II группы о нарушении его пенсионных прав проведена проверка.

Установлено, что неоднократные обращения заявителя в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о необходимости учета периодов работы в колхозе имени Ильича Республики Армения оставлены без удовлетворения по причине отсутствия нотариально заверенного перевода трудовой книжки, а также несоответствия сведений, содержащихся в ней, что не согласуется с требованиями законодательства.

В целях защиты прав инвалида прокурор района обратился в Плесецкий районный суд о перерасчете назначенной пенсии по старости с учетом периодов работы в другой республике.

В результате последовательной и принципиальной позиции органов прокуратуры области при поддержании в судах первой и апелляционной инстанций исковых требований восстановлены пенсионные права гражданина, вступившим в законную силу решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска на отделение Пенсионного фонда возложена обязанность произвести перерасчет назначенной пенсии по старости. 

Решение суда реально исполнено, сумма выплат в результате перерасчета составила 72 тысячи рублей.

17 август 12:15 | : Скандалы

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