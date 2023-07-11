В Вельском районе прокуратура защитила право сироты жить по-человечески

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению опекуна несовершеннолетнего жителя Вельского района по вопросу неправомерного отказа по включению в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Установлено, что администрацией Вельского муниципального района за подростком закреплено жилое помещение, нанимателем которого является лишенная родительских прав мать ребенка. При этом в данное жилое помещение при отсутствии возражений районной администрации фактически вселился и получил временную регистрацию сожитель женщины.

Данные обстоятельства привели к тому, что на момент достижения ребенком 18-летнего возраста и вселения его в спорное жилое помещение установленная норма площади на каждого жильца (10 кв.м.) выдержана не будет.

Обоснованные требования представления прокуратуры Вельского района о включении подростка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, районной администрацией отклонены.

Проявив последовательную и принципиальную позицию, прокуратура в Вельский районный суд направила исковое заявление о признании решения районной администрации незаконным и обязании включить ребенка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Решением Вельского районного суда требования прокурора удовлетворены.