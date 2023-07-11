Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе прокуратура защитила право сироты жить по-человечески

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению опекуна несовершеннолетнего жителя Вельского района по вопросу неправомерного отказа по включению в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Установлено, что администрацией Вельского муниципального района за подростком закреплено жилое помещение, нанимателем которого является лишенная родительских прав мать ребенка. При этом в данное жилое помещение при отсутствии возражений районной администрации фактически вселился и получил временную регистрацию сожитель женщины.

Данные обстоятельства привели к тому, что на момент достижения ребенком 18-летнего возраста и вселения его в спорное жилое помещение установленная норма площади на каждого жильца (10 кв.м.) выдержана не будет.

Обоснованные требования представления прокуратуры Вельского района о включении подростка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, районной администрацией отклонены.

Проявив последовательную и принципиальную позицию, прокуратура в Вельский районный суд направила исковое заявление о признании решения районной администрации незаконным и обязании включить ребенка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Решением Вельского районного суда требования прокурора удовлетворены.

(фото с https://dela.ru/lenta/257433/) 

13 июль 09:19 | : Скандалы

Главные новости


Может ли культура быть новой? Разбираем концепцию «Белого июня»
Пифан и другие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (142)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20