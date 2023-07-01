Усилиями прокуратуры архангельскому инвалиду установлен прибор учета газа

По результатам проведенной прокуратурой г. Архангельска проверки установлено, что наниматель жилого помещения, являющийся инвалидом, неоднократно обращался в администрацию городского округа «Город Архангельск» по вопросам неисправности индивидуального прибора учета потребления газа и необходимости его замены.

Несмотря на эти обращения органом местного самоуправления не принято мер, направленных на замену индивидуального прибора учета.

В целях устранения нарушений закона прокурором г. Архангельска главе ГО «Город Архангельск» внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, в жилом помещении в сентябре 2023 года установлен индивидуальный прибор учета расхода газа, который введен в эксплуатацию. Права гражданина восстановлены.