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«РВК-Архангельск» проинформировал население, когда лучше проверять и менять приборы учёта

Приборы учета сегодня есть у большинства горожан. Они выгодны собственникам жилья, поскольку помогают экономить на коммунальных услугах, обеспечивают прозрачные взаимоотношения с ресурсоснабжающей организацией. Установив счетчик воды и своевременно передавая его показания, абоненты «РВК-Архангельск» платят только за то, что потребили. 

Срок службы у приборов учета воды довольно большой. Как правило, производители указывают его в техническом паспорте. А при монтаже счетчика мастер всегда выдает акт, где отмечает дату установки и сроки его проверки. 

Также не стоит забывать о  полезных правилах эксплуатации индивидуального водомера:

- если цифры и стрелки прибора учета перестали вращаться, или счетчик был поврежден механически – требуется его замена; 

- если вышел срок поверки счетчика, то в течение 60 дней его необходимо поверить. В результате поверки мастер может признать прибор учета работоспособным или даст рекомендации по его замене. Вторичное опломбирование прибора учета – платная услуга и выполняется сотрудниками водоканала.

Первичную опломбировку счетчика при его установке проводит сотрудник водоканала бесплатно. Заявки на услуги, связанные с приборами учета, принимают по телефону 61-00-00, также можно направлять через мессенджер WhatsApp (номер +7-8182-610000). Если пломба сорвана во время ремонта или по другим причинам, абонент должен сообщить об этом в «РВК-Архангельск» как можно раньше. Услуга вторичной опломбировки приборов учета платная.

По всем платным услугам заявки принимаются:

- в приложение РВК.Услуги;

- через форму заявки на стене группы ВКонтакте

- на сайте компании;

- по электронной почте: arhsale@rosvodokanal.ru.

Напоминаем, что сроки поверки приборов учета всегда указаны в квитанции. Если потребитель не может передать показания и система не показывает прибор учета, то, скорее всего, причина в истекшем межповерочном интервале.

Горожанам также следует остерегаться мошенников, которые сами выходят на жителей и навязывают свои услуги. В таких случаях можно потерять деньги, а показатели приборов не будут приняты ресурсоснабжающей организацией. Специалисты «РВК-Архангельск» работают только по заявкам, которые направляют в компанию сами архангелогородцы.

09 июнь 12:46 | : Экономика

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