В Коряжме с работником газовой компании обращались не по-человечески

Прокуратура г. Коряжмы по обращению работника ООО «СГазСнаб» провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований закона конкретные сроки выплаты работнику заработной платы не определены. Выплата заработной платы работнику неоднократно задерживалась. Окончательный расчет с ним осуществлен только спустя два месяца после его увольнения.

Кроме того, несмотря на отработанную норму рабочего времени дважды работнику начислялась заработная плата в размере ниже действующего на соответствующий период МРОТ. Также работодателем не обеспечено своевременное направление больничных листов работника в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой генеральному директору ООО «СГазСнаб» внесено представление, которое удовлетворено, работнику выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы, обеспечено направление листов по нетрудоспособности, в результате чего ему выплачено ранее неполученное им пособие на сумму свыше 25 тыс. рублей.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 13 000 рублей.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований охраны труда, допущенные Обществом и связанные с непроведением специальной оценки условий труда рабочих мест.

В связи с тем, что по требованию прокуратуры обязанность по организации проведения указанных мероприятий не исполнена, специальная оценка в отношении таких рабочих мест не проведена, вредные факторы, которые могу оказывать влияние на условия труда работников, не установлены, прокуратурой города в Коряжемский городской суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «СГазСнаб» обязанности организовать эти мероприятия.

По факту неисполнения требований прокурора генеральный директор организации привлечён к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ и оштрафован на 2 000 рублей.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.