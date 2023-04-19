Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком районе начальник почты обокрала свое отделение на кругленькую сумму

В прокуратуре Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Усть-Почи Плесецкого почтамта УФПС Архангельской области АО «Почта России», обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что 38-летняя обвиняемая, используя свое служебное положение, в период с сентября 2020 по декабрь 2022 года присвоила и обратила в свою собственность денежные средства от продажи вверенного ей канцелярского, бытового, продуктового товара на общую сумму 186 416 рублей 17 копеек, которые в дальнейшем потратила на личные нужды. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

(фото с https://1istochnik.ru/news/103239) 

 

06 июль 09:02 | : Происшествия

Главные новости


"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в АОСД (полный список)
Внутренняя политика Поморья переходит в полное управление Ваге Петросяна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (63)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20