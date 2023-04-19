В Плесецком районе начальник почты обокрала свое отделение на кругленькую сумму

В прокуратуре Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Усть-Почи Плесецкого почтамта УФПС Архангельской области АО «Почта России», обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что 38-летняя обвиняемая, используя свое служебное положение, в период с сентября 2020 по декабрь 2022 года присвоила и обратила в свою собственность денежные средства от продажи вверенного ей канцелярского, бытового, продуктового товара на общую сумму 186 416 рублей 17 копеек, которые в дальнейшем потратила на личные нужды.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.