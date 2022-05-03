Суд указал властям Каргополья ликвидировать неприкаянный склад горбыля

Прокуратурой Каргопольского района совместно со специалистом МЧС России по Архангельской области проведена проверка исполнения законодательства при обращении с отходами лесопиления, в ходе которой установлено, что на земельных участках Каргопольского муниципального округа расположены несанкционированные свалки отходов лесопиления.
Указанные отходы в виде горбыля складируются в высоту от 2 до 3 метров. На территории свалок периодически происходят возгорания, в связи с чем возникает угроза жизни и здоровья неопределённого круга лиц из-за их расположения вблизи к населенным пунктам.
В этой связи прокурор предъявил иск в суд, который обязал администрацию МО «Каргопольский муниципальный район» в срок до 01.01.2023 ликвидировать несанкционированные свалки отходов лесопиления, расположенные на территории муниципального округа.
Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.