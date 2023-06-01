Администрация Онежского района угробила водоснабжение поселка Шаста

Онежский межрайонный прокурор в судебном порядке обязал администрацию муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципальное унитарное предприятие «Нименьгское коммунальное хозяйство» организовать надежное и бесперебойное водоснабжение жителей п. Шаста Онежского района.

Установлено, что в результате аварии участок водопроводной сети протяженностью 655 метров размещен на поверхности земли, что в зимний период времени привело к замерзанию арматуры, снижению пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб, неоднократным остановкам водоснабжения в многоквартирных домах и социальных объектах.

Признав, что указанные нарушения негативным образом сказываются на организации водоснабжения, Онежский районный суд по иску прокурора района обязал муниципалитет немедленно их устранить.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что финансирование указанных работ бюджетом не предусмотрено, а надлежащим ответчиком по делу является муниципальное унитарное предприятие «Нименьгское коммунальное хозяйство», которому объекты водоснабжения переданы на праве хозяйственного ведения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.