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Прокуратура и суд вернули воду жителям онежского поселка Шаста

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора, обязав администрацию Онежского муниципального района и муниципальное предприятие «Нименьгское КХ» обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей п. Шаста. 

Установлено, что в результате несвоевременного принятия мер районной администрации водопровод в поселке оказался размещен на поверхности земли, что создавало риск замерзания воды и остановки водоснабжения целого поселка.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении районной администрации и муниципального предприятия организовать надежное и бесперебойное водоснабжение жителей поселка путем заложения сетей в землю в соответствии со строительными нормами и правилами.

Решением Онежского городского суда иск прокурора удовлетворен. 

Суд обратил решение к немедленному исполнению.   

 (фото с https://lenoblast.bezformata.com/listnews/vitegre-zamerzayut-ulichnie-kolonki/101081970/) 

 

09 февраль 10:17 | : Скандалы

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