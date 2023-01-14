Прокуратура и суд вернули воду жителям онежского поселка Шаста

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора, обязав администрацию Онежского муниципального района и муниципальное предприятие «Нименьгское КХ» обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей п. Шаста.

Установлено, что в результате несвоевременного принятия мер районной администрации водопровод в поселке оказался размещен на поверхности земли, что создавало риск замерзания воды и остановки водоснабжения целого поселка.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении районной администрации и муниципального предприятия организовать надежное и бесперебойное водоснабжение жителей поселка путем заложения сетей в землю в соответствии со строительными нормами и правилами.

Решением Онежского городского суда иск прокурора удовлетворен.

Суд обратил решение к немедленному исполнению.