С подачи прокурора улица Ленина в Шенкурске дождалась своего освещения

Прокуратурой Шенкурского района по обращению гражданина проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на участке автомобильной дороги местного значения по улице Ленина в г. Шенкурске отсутствует стационарное уличное освещение, что создает угрозу жизни и безопасности участников дорожного движения. Администрацией Шенкурского муниципального округа меры по восстановлению уличного освещения на данном участке дороги не приняты.

По данному факту прокурором главе администрации внесено представление, которое удовлетворено, на участке автомобильной дороги восстановлено стационарное уличное освещение.