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В 4 поселках Устьянского района прокуратура включила свет в темное время суток

Прокуратурой Устьянского района с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на всем протяжении улично-дорожной сети с. Шангалы, д. Юрятинская, п. Советский, д. Тарасонаволоцкая, в которых проживает свыше тысячи граждан, отсутствует стационарное электрическое освещение в вечернее и ночное время.

В этой связи прокурором района в адрес главы МО «Устьянский муниципальный район» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое удовлетворено.

В настоящее время электрическое освещение на всей протяженности указанной дороги восстановлено.

31 август 15:02 | : Скандалы

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