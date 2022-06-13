В 4 поселках Устьянского района прокуратура включила свет в темное время суток

Прокуратурой Устьянского района с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что на всем протяжении улично-дорожной сети с. Шангалы, д. Юрятинская, п. Советский, д. Тарасонаволоцкая, в которых проживает свыше тысячи граждан, отсутствует стационарное электрическое освещение в вечернее и ночное время.
В этой связи прокурором района в адрес главы МО «Устьянский муниципальный район» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое удовлетворено.
В настоящее время электрическое освещение на всей протяженности указанной дороги восстановлено.