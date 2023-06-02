Чиновник Онежской администрации виноват в косоруком ремонте мостов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый из иной личной заинтересованности с целью закрытия муниципальных контрактов стоимостью более 22 млн рублей под видом их надлежащего и своевременного исполнения самостоятельно после визуального осмотра произвел приемку работ, связанных с ремонтом двух мостов через реку и ручей в Онежском районе, после чего дал указание об оплате выполненных работ. В результате противоправных действий не были достигнуты цели национального проекта и муниципальной программы, а также причинен ущерб бюджету в размере не менее 5 млн рублей, так как, согласно заключению эксперта, капитальный ремонт мостов выполнен с отклонениями от проекта, что может привести к преждевременному износу мостов и снижению их грузоподъёмности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация. Продолжается сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.