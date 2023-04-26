Вельский медведь в заточении попал под опеку прокуратуры

Прокуратурой Вельского района во взаимодействии с органами внутренних дел проведена проверка по фактам, изложенным в средствах массовой информации, о незаконном содержании медведя в железном вольере.

По ее результатам установлено местонахождение животного, выявлены факты нарушения правил пользования объектами животного мира, выразившиеся в содержании медведя в течение продолжительного периода времени в железном вольере в отсутствии разрешительной документации вопреки ст. 35 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

Материалы проверки направлены прокуратурой района в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для решения вопроса об изъятии животного в соответствии с Правилами реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2009 № 13, и привлечения физического лица, его содержащего, к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира).

Отделением дознания ОМВД России по Вельскому району проводится доследственная проверка, окончательное процессуальное решение не принято.

Ситуация продолжает оставаться на контроле прокуратуры области.