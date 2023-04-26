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Вельский медведь в заточении попал под опеку прокуратуры

Прокуратурой Вельского района во взаимодействии с органами внутренних дел проведена проверка по фактам, изложенным в  средствах массовой  информации,  о незаконном содержании медведя в железном вольере.

По ее результатам установлено местонахождение животного, выявлены факты нарушения правил пользования объектами животного мира, выразившиеся в содержании медведя в течение продолжительного периода времени в железном вольере в отсутствии разрешительной документации вопреки ст. 35 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

Материалы проверки направлены прокуратурой района в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для решения вопроса об изъятии животного в соответствии с Правилами реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2009 № 13, и привлечения физического лица, его содержащего, к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира).

Отделением дознания ОМВД России по Вельскому району проводится доследственная проверка, окончательное процессуальное решение не принято.

Ситуация продолжает оставаться на контроле прокуратуры области.

29 май 09:02 | : Скандалы

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