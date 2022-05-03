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Природоохранная прокуратура приструнила лесопользователей за ущерб животному миру Поморья

С 2020 года природоохранной прокуратурой формируется практика взыскания ущерба с хозяйствующих субъектов, которыми в результате природопользования оказывается негативное воздействие на окружающую среду, которая является объектом обитания охотничьих ресурсов - животного мира.

В 2022 году нарушения закона выявлены в деятельности ООО «Лесоторговая компания».

Территория, в пределах которой ООО «Лесоторговая компания» осуществлялась заготовка древесины, является охотничьими угодьями, средой обитания охотничьих ресурсов – животного мира. Деятельность общества по рубке лесных насаждений приносит значительный ущерб животному миру, при котором нарушается среда обитания животных, снижается численность и продуктивность их популяции.

В этой связи природоохранным прокурором  в суд направлено исковое заявление о взыскании с общества ущерба, причиненного животному миру и среде его обитания в размере 198 000 рублей, которое в настоящее время находится на рассмотрении. 

По аналогичным основаниям взыскан ущерб с трех других лесопользователей, общим размером 1 107 000 рублей.

27 июль 11:31 | : Скандалы

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