Руководитель и тренер северодвинского ФОК наживались на спортсменах

Северодвинский городской суд согласился с позицией прокуратуры и признал виновными бывшего руководителя и специалиста по бухгалтерскому учету ФОК «Звездочка» в хищении чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что обвиняемые в период с 01.03.2021 по 18.11.2021 вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, вверенного им.

Руководитель учреждения дал указание подчинённому тренеру о подписании документов на получение денежных средств для нужд спортсменов ФОКа и последующей передачи ему этой суммы.

Осужденная, являясь специалистом в области бухгалтерского учета, изготовила отчётную документацию, позволившую совершить хищение.

С целью доведения задуманного до конца, денежные средства, выданные тренеру под отчет на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов, обвиняемая передала руководителю организации, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями злоумышленники причинили организации ущерб на сумму 100 тыс. рублей, который ими возмещен.

Преступную схему по хищению денежных средств, выделенных на проведение учебных тренировочных сборов спортивных команд в г.Северодвинске выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому.