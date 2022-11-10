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Директор издательского дома "Двина" Голубева получила 3 года условно

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора государственного автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом «Двина» Людмилу Голубеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативной работы. 

Установлено, что осужденная в период с января по октябрь 2021 г. изготовила шесть фиктивных договоров, содержащих ложные сведения об оказании индивидуальным предпринимателем  услуг по проведению фотосъемок, а также по технической и информационной поддержке одного из сетевых изданий и акты сдачи оказанных услуг, после чего передала их своим сотрудникам, не осведомленным о ее преступных намерениях, которые произвели оплату. 

Перечисленные на счет предпринимателя, обратившегося в правоохранительные органы и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства были переданы им обвиняемой, которая их похитила, причинив учреждению ущерб в размере свыше 500 тыс. рублей. 

Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего  о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу. 

11 январь 11:17 | : Культура / Скандалы

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