Директор издательского дома "Двина" Голубева получила 3 года условно

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора государственного автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом «Двина» Людмилу Голубеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативной работы.
Установлено, что осужденная в период с января по октябрь 2021 г. изготовила шесть фиктивных договоров, содержащих ложные сведения об оказании индивидуальным предпринимателем услуг по проведению фотосъемок, а также по технической и информационной поддержке одного из сетевых изданий и акты сдачи оказанных услуг, после чего передала их своим сотрудникам, не осведомленным о ее преступных намерениях, которые произвели оплату.
Перечисленные на счет предпринимателя, обратившегося в правоохранительные органы и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства были переданы им обвиняемой, которая их похитила, причинив учреждению ущерб в размере свыше 500 тыс. рублей.
Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Приговор не вступил в законную силу.