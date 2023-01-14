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Школьный автобус вернулся в малонаселенную деревню Архангельской области

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства о доступности транспортных услуг для населения выявила нарушения закона.

На территории округа расположен населенный пункт д. Слободка, в котором проживает пять человек. Транспортное автобусное сообщение с указанным населенным пунктом в рамках муниципального маршрута № 139 прекращено во втором полугодии 2022 года.

В целях восстановления прав граждан прокурором района внесено  в органы местного самоуправления  внесено представление  об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения меры прокурорского реагирования регулярные рейсы в д. Слободка возобновлены с 9 января 2023 года.

(фото с https://fishki.net/) 

 

08 февраль 11:51 | : Скандалы

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