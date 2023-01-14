Школьный автобус вернулся в малонаселенную деревню Архангельской области

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства о доступности транспортных услуг для населения выявила нарушения закона.

На территории округа расположен населенный пункт д. Слободка, в котором проживает пять человек. Транспортное автобусное сообщение с указанным населенным пунктом в рамках муниципального маршрута № 139 прекращено во втором полугодии 2022 года.

В целях восстановления прав граждан прокурором района внесено в органы местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения меры прокурорского реагирования регулярные рейсы в д. Слободка возобновлены с 9 января 2023 года.