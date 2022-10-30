Прокуратура распорядилась дать свет пациентам Ильинской ЦРБ

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены нарушения закона.
Установлено, что на двух пешеходных переходах, расположенных на автомобильной дороге по ул. Госпитальной с. Ильинско-Подомское, единственной по направлению к районному учреждению здравоохранения – ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ», отсутствует стационарное электрическое освещение.
Автомобильная дорога, на которой находятся два неосвещенных пешеходных перехода, находится в оперативном управлении администрации Вилегодского муниципального округа. Текущее состояние пешеходных переходов не соответствует требованиям закона, не обеспечивает безопасность для жизни и здоровья граждан.
В этой связи прокурор обратился в суд, который своим решением возложил на органы местного самоуправления обязанность в течение пяти месяцев с момента вступления в законную силу решения суда обеспечить надлежащее стационарное электрическое освещение на двух пешеходных переходах.
Решение суда не вступило в законную силу.