Руководству Устьянской ЦРБ вчинили штраф за волокиту

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, предоставления медицинских услуг в ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница».

Установлено, что лечебным учреждением на пять обращений заявителей, в том числе о предоставлении услуги, не даны письменные ответы, два обращения рассмотрены с нарушением установленного законом 30-дневного срока.

В этой связи главному врачу Устьянской центральной районной больницы внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокурором р в отношении должностных лиц больницы возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по итогам рассмотрения которых судом назначены штрафы в общей сумме 15 тыс. рублей.