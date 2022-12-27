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Руководству Устьянской ЦРБ вчинили штраф за волокиту

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, предоставления медицинских услуг в ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница».

Установлено, что лечебным учреждением на пять обращений заявителей, в том числе о предоставлении услуги, не даны письменные ответы, два обращения рассмотрены с нарушением установленного законом 30-дневного срока.

В этой связи главному врачу Устьянской центральной районной больницы внесено представление об устранении нарушений закона. 

Кроме того, прокурором р в отношении должностных лиц больницы возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по итогам рассмотрения которых судом  назначены штрафы в общей сумме 15 тыс. рублей. 

 

03 февраль 10:48 | : Скандалы

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