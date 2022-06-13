В Онеге только прокуратура смогла обеспечить ребенка необходимым лекарством

По результатам личного приема Онежским межрайонным прокурором законного представителя несовершеннолетнего прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.
Установлено, что несовершеннолетнему, требующего в связи с имеющимся у него заболеванием постоянного медикаментозного лечения, лечащим врачом ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» назначен для постоянного приема препарат «Этосуксимид», являющийся жизненно необходимым лекарственным препаратом.
В нарушение требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обеспечение несовершеннолетнего назначенным медицинской организацией лекарственным средством не организовано, в связи с чем данный препарат был приобретён законным представителем несовершеннолетнего за собственные средства на общую сумму 19 826 рублей.
На основании выявленных нарушений закона прокурором в интересах ребенка в суд предъявлено исковое заявление к Министерству здравоохранения Архангельской области о возложении обязанности компенсировать понесенные расходы на самостоятельное приобретение жизненно важных препаратов.
Решением Октябрьского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.