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Паракордовый браслет защитит от ран и бед

Ветераны и постояльцы архангельского центра реабилитации «Родник» плетут особые браслеты для наших ребят на передовой.

Коллектив учреждения собрал средства для покупки паракорда – верёвки для парашютных строп. Из неё сделали и передали в Народный фронт Поморья 30 браслетов.

Своё название “браслет выживания” получил за высокую функциональность. При необходимости “плетёнку” можно распустить всего за пару секунд, получив 5 метров прочнейшей верёвки, выдерживающей до 250 килограммов груза.


В середине апреля представители Народного фронта доставят браслеты, связанные с любовью, теплом и молитвой, землякам "за ленту". Бойцы смогут использовать их как шнурки, жгуты для перевязки ран и тросы для подтягивания людей и грузов.

Подробнее – в видео:

01 апрель 21:20 | : Общество

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