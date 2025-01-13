Паракордовый браслет защитит от ран и бед

Ветераны и постояльцы архангельского центра реабилитации «Родник» плетут особые браслеты для наших ребят на передовой.

Коллектив учреждения собрал средства для покупки паракорда – верёвки для парашютных строп. Из неё сделали и передали в Народный фронт Поморья 30 браслетов.

Своё название “браслет выживания” получил за высокую функциональность. При необходимости “плетёнку” можно распустить всего за пару секунд, получив 5 метров прочнейшей верёвки, выдерживающей до 250 килограммов груза.





В середине апреля представители Народного фронта доставят браслеты, связанные с любовью, теплом и молитвой, землякам "за ленту". Бойцы смогут использовать их как шнурки, жгуты для перевязки ран и тросы для подтягивания людей и грузов.

Подробнее – в видео: