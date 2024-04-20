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«Единая Россия» отметила мастерство каргопольских «Обережниц»

Женщины плетут маскировочные сети для бойцов СВО на базе местного отделения Партии.

Ценный груз был недавно доставлен в Донецк и Луганск губернаторским центром «Вместе мы сильнее» и при поддержке Архангельского регионального отделения «Единой России». Полгода «Обережницы» ежедневно занимаются нужным и важным делом – плетут маскировочные сети, изготавливают браслеты выживания из паракорда (в случае необходимости, их можно расплести за полминуты и получить как минимум несколько метров прочного троса), принимают гуманитарную помощь для военных от неравнодушных селян.

За этот небольшой промежуток времени 330 браслетов и 283 сети, изготовленных «Обережницами» совместно с неравнодушными жительницами окрестных деревень Каргопольского округа, отправлено на фронт. 

«Браслеты давно зарекомендовали себя необходимой и неотъемлемой частью для спасения и сохранения жизней наших бойцов. В последнее время мы начали осваивать новое для нас дело – маскировку для снайперов, в народе прозванную «костюм Лешего». На сегодня нами освоено 140 рулонов спандбонда, за весь период приобретено 150 килограммов основы. Наши бойцы невидимого фронта весь материал смогли ловко превратить в очень необходимые для нас «паучки», - рассказала сторонник «Единой России», участница группы «Обережницы» Вера Протопопова. 

Женщина отметила, что с момента начала специальной военной операции селянки объединились в команду единомышленников и в группу «Каргопольские покрова» и в течение 10 месяцев работали таким составом. Затем, с появлением новой команды, включились в работу 10 сельских филиалов плюс окрестные школы и общественные организации. 

Благодаря материальным взносам неравнодушных жителей округа «Обережницы» смогли заказать много материала для изготовления сетей и обеспечить работой не только себя, но и сельские группы, помогающие им во всём.

Секретарь Каргопольского местного отделения «Единой России», депутат Архангельского областного Собрания Ирина Фролова рассказала, что от Партии «Обережницам» вручена благодарность за активную жизненную позицию и помощь участникам СВО. Приятным дополнением к благодарности стал вкусный и большой пирог, которым женщины угостились с большим удовольствием за чашкой ароматного чая.

«Добросердечие и отзывчивость, готовность прийти на помощь – это отличительная черта северянок. По всей стране женщины подключаются к такому важному делу – плетут маскировочные сети, изготавливают подручные средства, нужные в ежедневном быту бойцам, собирают гуманитарную помощь. Мы все вместе поддерживаем нашего Президента, который в послании Федеральному Собранию озвучил, что в числе основных задач стоит помощь участникам СВО и членам их семей. А также работаем, исполняя народную программу «Единой России», где чётко изложена позиция партийцев – помогать фронту и семьям участников спрецоперации, - сказала Ирина Фролова.

 

17 май 12:48 | : Экономика

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