В Плесецкой колонии изготавливают уникальные браслеты для выживания

По инициативе Женсовета исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) в учреждении прошёл мастер-класс по созданию браслетов выживания.

Участие в мероприятии приняли сотрудники, работники, ветераны колонии и их дети. Провела полезное занятие работник учреждения Ирина Пуминова, которая сама научилась этому мастерству и передает изделия в штаб помощи "НебоСВОд".. Ирина Владимировна сразу предупредила, что будет непросто – техника создания браслетов достаточно сложная, чтобы освоить её, нужно время.

Браслет выживания плетут особым способом из очень прочной веревки - паракорда. Получившееся изделие при необходимости очень легко расплетается и в руках бойцов оказывается пять метров шнура - это компактная и удобная форма его хранения. Паракорд является очень важным и нужным в тактических, медицинских и хозяйственных целях в зоне боевых действий. С его помощью можно связать руки противнику, вытащить раненого в случае отсутствия стропы или носилок, закрепить груз, заменить порванные шнурки. Внутренние жилы паракорда используются также по отдельности как особо прочные нити.

В ходе мастер-класса участники завершили работу над шестью браслетами, они будут переданы волонтёрам для отправки в зону военной специальной операции. А встречи активистов продолжатся для дальнейшей работы по оказанию такой важной помощи.



