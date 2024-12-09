Парикмахер из Архангельска собрала помощь для парней на передовой

В Народный фронт пришла мастер мужских стрижек Ольга Симакова. Неравнодушная северянка предложила своим клиентам помочь землякам, воюющим в зоне СВО.



Конечно же, мужчины не могли пройти мимо этой доброй инициативы. На собранные средства архангелогородка приобрела медикаменты, наборы влажных салфеток, сладости, кофе, носки и перчатки.



Теперь вещевая, медицинская и продуктовая помощь отправится “за ленту” в составе общего гуманитарного груза от жителей Поморья. Посылки нашим ребятам по традиции доставят представители Народного фронта в Архангельской области.



А фронтовики продолжают сбор для военнослужащих региона: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!