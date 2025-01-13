Результаты работы регионального отделения Народного фронта в марте

– Общественники добились устранения замечаний, выявленных представителями Народного фронта при посещении новостроек в посёлке Цигломень Архангельска.

– Они же заставили начать работу по исправлению нарушений, допущенных при капитальном ремонте архангельского эколого-биологического лицея.

– Также добились от управляющей компании проведения дератизации многоквартирного дома по улице Калинина, 21.

– На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским фронтовики обратили внимание на важные вопросы в сфере экологии, строительства и работы общественного транспорта.

– При этом активисты ни на день не прекращали формирование гуманитарного груза для бойцов СВО из нашего региона.

Представители Народного фронта призывают всех земляков участвовать в сборе средств для ребят из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya! Победа будет за нами!