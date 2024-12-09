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Народный фронт Архангельской области: итоги февраля от Юрия Шалаурова

Результаты работы регионального отделения Народного фронта в феврале:

Заставили чиновников организовать подвоз питьевой воды для жителей частного сектора деревни Рикасиха.

Обратили внимание правоохранителей на новостройки с плесенью в Цигломенском округе. Сигнал взял на контроль Следком России, поручив региональному отделению ведомства подготовить доклад о принятых мерах по уголовному делу о нарушении прав жильцов.

Добились устранения замечаний наших экспертов в новодвинском парке “Над рекой”. Теперь горожане получили современную зону рекреации для отдыха всей семьей.

– Ни на день не прекращали работу по формированию гуманитарного груза для бойцов СВО из нашего региона. Призываем всех земляков участвовать в сборе средств для ребят из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Победа будет за нами!

28 февраль 13:12 | : Политика

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