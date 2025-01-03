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Январь - месяц боевой. Отчет Народного фронта Архангельской области

Несмотря на длинные выходные, месяц у фронтовиков выдался продуктивным!

Они призвали власти Онежского округа обратить внимание на аварийную деревяшку на улице Лесопильщиков, где по квартирам разгуливают крысы. В итоге к проблеме подключился региональный Следком.

Также общественники добились оценки ущерба окружающей среде от свалки в Плесецком округе. Его размер превысил 290 миллионов рублей. Теперь активисты ждут решения суда в отношении "хранителя" опасных отходов.

В Архангельске представители президентского движения заставили чиновников и управляющую компанию убрать старые покрышки с мусорной площадки на Ломоносова, 90.

И самый трогательный результат: в реготделении Народного фронта нашли Лизу – автора письма-оберега для бойца с позывным "Флинт" из Новодвинска и передали ей сладкий привет с передовой.

Активисты продолжают помогать землякам в зоне СВО. В январе они передали военнослужащим технику, оборудование, автомобили и 700 метров электрокабеля. Победа будет за нами!

31 январь 11:45 | : Политика

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