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В Архангельске молодые парламентарии встретились с молодым сенатором

На площадке регионального отделения сенатор, член Президиума Регионального политсовета Единой России Иван Новиков встретился с представителями Поморья в Палате молодых законодателей при Совете Федерации — архангельским депутатом, ветераном СВО, выпускником кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Ильёй Жердевым и северодвинским депутатом, предпринимателем Виталием Ананьиным.

 Участники встречи обсудили инициативы по поддержке участников СВО и их семей, развитию предпринимательства и популяризации здорового образа жизни, а также инициативы северян, который войдут в новую Народную программу Единой России. Иван Новиков отметил, что Архангельская область уже имеет успешный опыт продвижения законодательных инициатив на федеральном уровне. Один из последних примеров — изменения в ЖК РФ, инициированные Архангельским областным Собранием и одобренные Советом Федерации, благодаря которым собственники при изъятии жилья в рамках КРТ будут получать справедливую компенсацию.

 Сенатор предложил молодым парламентариям активнее использовать возможности Палаты молодых законодателей для продвижения инициатив, востребованных жителями региона, и выразил готовность оказывать им экспертную поддержку при подготовке законопроектов.  

 По итогам встречи Илья Жердев и Виталий Ананьин назначены общественными помощниками сенатора. Это позволит усилить совместную работу по продвижению законодательных инициатив Архангельской области на федеральном уровне.


28 июль 20:08 | : Политика

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