Сенатор Иван Новиков исполнит желание маленького архангелогордца

Во Всероссийской акции принимают участие Президент РФ Владимир Путин, политики, депутаты, госслужащие, члены партии «Единая Россия», неравнодушные к детским мечтам люди.

- Чем больше северян примет участие в традиционной «Ёлке желаний», тем реальней станут мечты маленьких жителей Поморья под Новый год, - отметил член Президиума Архангельского регионального политического совета партии «Единая Россия» Иван Новиков. – В нашем штабе общественной поддержки замечательная ёлка! Мной выбран шар с видом Красной площади. Посмотрим, что в нём!

Внутри выбранного сенатором РФ ёлочного украшения оказалось пожелание мальчика Андрея из Архангельска. Иван Новиков исполнит мечту ребёнка и подарит ему музыкальную колонку.

Напомним, «Ёлка желаний» проводится в нашей стране в шестой раз, инициирована акция Президентом Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе».