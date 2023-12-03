Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Иван Новиков исполнит желание маленького архангелогордца

Во Всероссийской акции принимают участие Президент РФ Владимир Путин, политики, депутаты, госслужащие, члены партии «Единая Россия», неравнодушные к детским мечтам люди.

- Чем больше северян примет участие в традиционной «Ёлке желаний», тем реальней станут мечты маленьких жителей Поморья под Новый год, - отметил член Президиума Архангельского регионального политического совета партии «Единая Россия» Иван Новиков. – В нашем штабе общественной  поддержки замечательная ёлка! Мной выбран шар с видом Красной площади. Посмотрим, что в нём!

Внутри выбранного сенатором РФ ёлочного украшения оказалось пожелание мальчика Андрея из Архангельска. Иван Новиков исполнит мечту ребёнка и подарит ему музыкальную колонку. 

Напомним, «Ёлка желаний» проводится в нашей стране в шестой раз, инициирована акция Президентом Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе».

21 декабрь 17:35 | : Политика

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Смотрю на жизнь распахнутыми глазами»
Рато-Наволок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (222)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20