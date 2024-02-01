Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский сенатор Иван Новиков рассказал о борьбе с дефицитом кадров

Проблемы с нехваткой человеческого капитала на производстве и в других отраслях экономики обсудили в Совете Федерации.

Сенатор от Архангельского областного Собрания депутатов Иван Новиков отметил, что проблему недостатка кадров обозначил и губернатор Поморья, секретарь реготделения «Единой России» Александр Цыбульский в недавнем отчёте перед региональным парламентом. Работодателям приходится бороться за специалистов высокого профиля, несмотря на низкие показатели безработицы в регионе. 

Сенатор также сообщил, что большой дефицит специалистов испытывают промышленность и стройка. Однако заметно вырос спрос и на учителей, врачей, работников культуры и соцобслуживания. 

«Бесплатное профессиональное обучение, различные программы мобильности трудовых ресурсов проводятся в нашей стране в рамках нацпроекта «Демография». Народная программа «Единой России» наряду с партийными проектами «Моя карьера с «Единой Россией» и «Мир возможностей» также работают на улучшение и развитие кадрового потенциала.  На новые стандарты работы переходят и центры занятости, привлекая сотрудников из других регионов, благодаря ярмаркам вакансий и порталу «Работа России», - сказал Иван Новиков, заместитель секретаря реготделения «Единой России».

Парламентарий также отвёл не последнюю роль и качеству профподготовки специалистов. Для этого реализуется программа «Профессионалитет», которая позволяет сделать «бесшовным» переход выпускника с места обучения на предприятие. Подбор оборудования для мастерских, подготовка учебных планов, обеспечение местами практик –  будущий работодатель непосредственно участвует во всех этапах образовательного процесса. 

Производительность труда, использование искусственного интеллекта и роботизацию производства Иван Новиков также назвал одними из перспективных инструментов решения проблемы дефицита кадров.  

06 июнь 14:53 | : Политика

Главные новости


Недоступная среда. На коляске по центру Архангельска (видеорепортаж)
Читайте и обрящете. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (72)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20