Архангельский сенатор Иван Новиков рассказал о борьбе с дефицитом кадров

Проблемы с нехваткой человеческого капитала на производстве и в других отраслях экономики обсудили в Совете Федерации.

Сенатор от Архангельского областного Собрания депутатов Иван Новиков отметил, что проблему недостатка кадров обозначил и губернатор Поморья, секретарь реготделения «Единой России» Александр Цыбульский в недавнем отчёте перед региональным парламентом. Работодателям приходится бороться за специалистов высокого профиля, несмотря на низкие показатели безработицы в регионе.

Сенатор также сообщил, что большой дефицит специалистов испытывают промышленность и стройка. Однако заметно вырос спрос и на учителей, врачей, работников культуры и соцобслуживания.

«Бесплатное профессиональное обучение, различные программы мобильности трудовых ресурсов проводятся в нашей стране в рамках нацпроекта «Демография». Народная программа «Единой России» наряду с партийными проектами «Моя карьера с «Единой Россией» и «Мир возможностей» также работают на улучшение и развитие кадрового потенциала. На новые стандарты работы переходят и центры занятости, привлекая сотрудников из других регионов, благодаря ярмаркам вакансий и порталу «Работа России», - сказал Иван Новиков, заместитель секретаря реготделения «Единой России».

Парламентарий также отвёл не последнюю роль и качеству профподготовки специалистов. Для этого реализуется программа «Профессионалитет», которая позволяет сделать «бесшовным» переход выпускника с места обучения на предприятие. Подбор оборудования для мастерских, подготовка учебных планов, обеспечение местами практик – будущий работодатель непосредственно участвует во всех этапах образовательного процесса.

Производительность труда, использование искусственного интеллекта и роботизацию производства Иван Новиков также назвал одними из перспективных инструментов решения проблемы дефицита кадров.