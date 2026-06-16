Сенатор Иван Новиков: Необходимо поднимать статус учителя

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус учителя и вводящий дополнительные меры государственной поддержки педагогов. Документ был подготовлен по инициативе «Единой России» и направлен на повышение престижа профессии, укрепление социальных гарантий и создание условий для профессионального развития работников образования.

Указ предусматривает присвоение звания «Ветеран труда» педагогам с 25-летним стажем, бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности, государственную защиту, систему наставничества для молодых специалистов, непрерывное профессиональное развитие, бесплатный доступ к государственным образовательным ресурсам, а также совершенствование требований к режиму рабочего времени и учебной нагрузке.

Сенатор от Архангельской области, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Иван Новиков отметил, что особую значимость имеет комплексный характер принятого решения:

«Указ объединяет вопросы профессионального развития, социальной защищённости, наставничества, правовых гарантий и условий труда. Такой системный подход позволяет не просто поддерживать действующих педагогов, но и создавать условия, при которых в школу будут приходить молодые, мотивированные специалисты, а опытные учителя смогут передавать свои знания следующему поколению.

Для Архангельской области, как и для многих регионов страны, вопрос кадрового обеспечения системы образования имеет стратегическое значение. Поэтому наша общая задача — обеспечить реализацию всех предусмотренных Указом мер и продолжить работу над созданием условий, в которых профессия учителя будет пользоваться заслуженным уважением, а каждый педагог будет чувствовать поддержку государства», — подчеркнул Иван Новиков.

Учитель географии Гуманитарной гимназии №8, исполнительный секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России» Юлия Гольдфайн считает, что новые меры станут важным шагом в укреплении статуса педагога:

«Для каждого учителя важно чувствовать уважение к своей профессии не только на словах, но и через реальные решения. Особенно важно, что педагоги с 25-летним стажем смогут получить звание «Ветеран труда», а их опыт будет востребован через систему наставничества. Это заслуженное признание многолетнего труда учителей», — отметила Юлия Гольдфайн.